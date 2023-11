Un incontro per parlare della violenza sulle donne con Mariastella Gelmini, Giusy Versace e Matteo Fabris

Giovedì 23 novembre alle ore 20.45 a Villa Calcaterra a Busto Arsizio Azione organizza un momento di riflessione aperto al pubblico sul tema della violenza sulle donne.

Tra i relatori le Senatrici Mariastella Gelmini e Giusy Versace, lo psicologo dell’età evolutiva Matteo Fabris e una rappresentanza della Fondazione Felicita Morandi di Varese, che sul nostro territorio promuove il progetto “Dea – Donne Empowerment Accoglienza”, finalizzato a supportare il percorso di emancipazione delle donne vittime di violenza, sostenendone l’autonomia economica, lavorativa e abitativa.

L’obiettivo dell’incontro è quello di favorire uno spazio di dialogo tra i relatori e il pubblico partecipante su un tema così delicato e sempre purtroppo attuale. Inoltre, siamo lieti di creare una nuova occasione di dialogo tra gli operatori che quotidianamente si occupano di prendere in carico e far rinascere le donne che subiscono violenza e chi, dall’altra, può incidere sulle disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza e contrasto della violenza di genere. Le senatrici Versace e Gelmini, in particolare, hanno sempre dimostrato grande sensibilità verso questo tema e hanno avanzato una serie di proposte, tra cui il “reddito di libertà” e stanziamenti specifici per l’inserimento lavorativo di chi è vittima di violenza.

L’iniziativa è stata fortemente voluta, in particolare, da un gruppo di under30 della provincia di Varese, che sabato 18 pomeriggio (dalle 15:30 alle 18:30) saranno in piazza a Busto Arsizio per sensibilizzare sul tema e invitare i cittadini a partecipare all’evento. Sono tutti invitati, l’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.