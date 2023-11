Un libro/diario per tenere memoria del tempo libero

Il ‘Diario delle mie emozioni nel mondo, in 70 schede da compilare’, di Lia Sabbadini e Mirella Zocchi sarà protagonista nei prossimi giorni di un breve tour che lo porterà nelle librerie di Busto Arsizio, Legnano, Vittuone, Saronno e che si chiuderà a Varese. Edito da Ultra Edizioni e uscito da pochissimi giorni, il libro è dedicato a chi ama mantenere traccia delle proprie esperienze nel tempo libero. E’ infatti un libro/diario per annotare e conservare quanto di bello e di significativo si è vissuto: viaggi brevi o lunghi, vacanze avventurose o tranquille, gite di un giorno, camminate o trekking, giri in bicicletta, fino alle trasferte brevi per una mostra, un museo, una sagra, o un mercatino. A ciascuna di queste esperienze sono riservate le diverse schede, vero cuore del Diario, che invitano a riportare le emozioni, i giudizi, le riflessioni, e anche i dati materiali di tanti momenti da ricordare.

Il tour prevede eventi di tipo diverso: presentazione con laboratorio di scrittura di viaggio presso la Ubik di Legnano il 19 novembre all’ora del tè; presentazione ‘classica’ presso la Ubik di Busto Arsizio il 23 novembre alle 18 con l’intervento di Laura Fusaro; firmacopie presso i Mondadori Store di Vittuone (12 novembre), Saronno (18 novembre), Varese (25 novembre).

Le autrici, Lia Sabbadini di Busto Arsizio e Mirella Zocchi di Galliate, sono ben felici di tornare a incontrare le loro lettrici e i loro lettori. Dopo aver conversato con loro l’anno scorso sui temi economici del loro primo libro Spending review della vita quotidiana. Piccola guida al risparmio leggero, sono ora contente di poter discorrere di argomenti più ludici e divertenti.