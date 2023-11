Un nuovo ciliegio nel frutteto della scuola per celebrare la Giornata dell’albero

Si è conclusa con la piantumazione di un nuovo ciliegio ad arricchire il frutteto allestito accanto all’orto nel giardino della scuola, la Giornata dell’albero celebrata con un giorno di anticipo, lunedì 20 novembre nel plesso della primaria Mazzini (IC Varese 1).

La giornata si è aperta in Aula magna con il convegno organizzato dalla sezione Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Varese e cui hanno partecipato, oltre al Comandante dei Carabinieri, anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio e i rappresentanti di Legambiente (che ha sede nel plesso), accolti dalla preside Luisa Oprandi: «Le bambine e i bambini sono da anni educati dagli insegnanti al rispetto della natura e delle regole civiche – ha detto la Dirigente scolastica con riferimento ad esempio alla raccolta differenziata attivata in ogni classe e all’orto interno alla scuole – Ogni scelta condivisa di rispetto della natura e della sua stagionalità è un bene per tutti».

Gli alunni della primaria, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato con interesse al confronto, esprimendosi con una lettera significativa sul’ importanza degli alberi nella vita di tutti i giorni e poi con una canto e una poesia a tema.

Infine il gruppo si è spostato nel giardino interno alla scuola per piantumare qui un nuovo ciliegio, donato per l’occasione, e che arricchisce il ricco frutteto già in essere.

Tutte le classi saranno impegnate nella cura della nuova essenza affinché possa crescere rigogliosa nel loro giardino, accompagnando il loro percorso e quello delle nuove generazioni di studenti dopo di loro.