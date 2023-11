Un punto all’ultimo respiro per la Varesina, la Castellanzese vince ancora

Turno di Ognissanti per il Girone B di Serie D che porta un punto all’ultimo respiro alla Varesina, che pareggia al 94’ con Orellana sul campo della Pro Palazzolo. Vittoria invece per la Castellanzese sul campo del Club Milano 1-0, con i neroverdi che proseguono il momento positivo.

PRO PALAZZOLO – VARESINA 1-1

Un punto conquistato con le unghie dalla Varesina, che in casa della Pro Palazzolo non si arrende e segna il gol del definitivo 1-1 in pieno recupero grazie al guizzo di Orellana. Partita difficile per le fenici su un campo difficile come quello dei bresciani, che erano passati in vantaggio all’8’ con Bertazzol e vedevano ormai il traguardo e i tre punti a un soffio. Invece i rossoblù di mister Spilli hanno avuto il merito di spingere fino in fondo e trovare il punto del pareggio.

Pro Palazzolo – Varesina 1-1 (1-0)

Pro Palazzolo: Venturelli, Moraschi, Bene, Montesano, Gualandris, Ciccone (88’ Valtulini), Muhic, Mozzanica (76’ D’Iglio), Cuel (93’ Orlandi), Cominetti (61’ Tremolada), Bertazzoli (71’ Bini). A disposizione: Mangiapoco, Oliveri, Agostini, Ravasi. All: Marco Didu

Varesina: Basti, Robbiati (65’ Manicone), Grieco, Cosentino; Rodolfo Masera (93’ Sali), Gatti (83’ Polenghi), Guidetti, Olivieri (68’ Ciuffo); Orellana Cruz, Vitale (81’ Oboe), Gasparri. A disposizione: Buini, Carrino, Buzzetti, Isufi. All: Marco Spilli.

Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure (Pasquini/Troina)

Marcatori: 8’ Bertazzoli (P), 94’ Orellana Cruz (V)

Ammoniti: Muhic, Moraschi, Venturelli (P), Ciuffo, Polenghi, Carrino dalla panchina (V)

Espulsi: massaggiatore Palazzolo

Note: giornata nuvolosa, campo in non buone condizioni. Angoli: Recupero: 0’ + 7’

CLUB MILANO – CASTELLANZESE 0-1

Prosegue l’ottimo momento della Castellanzese, che vince anche in casa del Club Milano e si piazza a metà classifica, lasciandosi alle spalle un inizio campionato difficile. A Pero per i tre punti neroverdi basta la rete di Pastore all’11 della ripresa. Al Vista Vision Stadium è stata una gara tirata ed equilibrata, ma i neroverdi di mister Manuel Scalise hanno avuto il merito di far pendere gli episodi dalla propria parte, festeggiando così un’altra importante vittoria che suggella l’ottimo momento di forma.