Un riconoscimento al sindaco Bellifemine dalla Fondazione Comunitaria di Malnate

Durante la tradizionale cena di raccolta fondi in occasione del patrono di Malnate, San Martino, il direttivo della Fondazione della Comunità di Malnate e il presidente Maurizio Ampollini hanno voluto consegnare al sindaco Irene Bellifemine un riconoscimento di “Onore al merito” per la disponibilità dimostrata verso i cittadini attraverso l’impegno operativo come sindaco durante la pandemia.

«Questo riconoscimento – ha commentato il sindaco – è in realtà da condividere con tutta la cittadinanza perché le difficoltà affrontare sono state superate in squadra e il mio ruolo è stato di coordinamento e promozione. Dunque devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e creduta e che hanno lavorato al mio fianco in questi anni a partire dalla Giunta, consiglieri, dipendenti comunali, associazioni, enti, forze dell’ordine e la Fondazione di Malnate».

«Questi anni di mandato – prosegue la prima cittadina – sono stati caratterizzati da diverse emergenze da affrontare a partire dalla pandemia, alla guerra, all’aumento dei costi, i bisogni umanitari, la povertà, gestione del PNRR, emergenze idrogeologiche e crisi dei giovani costretti all’isolamento proprio nella più delicata fase evolutiva. Solo il lavoro di squadra ha permesso di affrontare le varie emergenze e sviluppare i progetti territoriali. Grazie a Malnate e ai malnatesi per questo riconoscimento e di permettermi di prendermi cura della nostra Città che amo profondamente».