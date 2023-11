Un sito per raccontare la biblioteca “Oltrona Visconti” di Lonate Pozzolo

Una mappa per orientarsi tra il grande patrimonio librario, ma anche la storia del monastero che ospita la biblioteca civica di Lonate dedicata a “N.H. Gian Domenico Oltrona Visconti”: è il nuovo sito internet, «un importante passo avanti nell’offerta culturale del Comune di Lonate Pozzolo» dice l’assessore alla cultura Andrea Colombo.

Il sito web della biblioteca rappresenta un’innovazione significativa per il Comune, che fino ad oggi non disponeva di un servizio online dedicato. Grazie a questa piattaforma, si potrà navigare sulle iniziative culturali proposte dalla biblioteca e gli utenti potranno trovare utili rimandi al catalogo on line provinciale. Ci sono sezioni che raccontano la sede – il secolare monastero di San Michele, man mano recuperato dal Comune – il fondo antico Piccinelli (che comprende Cinquecentine, ma anche documenti e foto raccolti dal medico condotto d’inizio Novecento) ma anche la esposizione archeologica che è stata aperta all’inizio del 2023.

«Un caloroso ringraziamento va alla dottoressa Cesprini e alla dottoressa Pinto per il loro impegno costante nel promuovere le attività culturali lonatesi, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra ultracinquantennale biblioteca. Il loro lavoro instancabile ha contribuito ad accrescere la fama della biblioteca, trasformandola in un punto di riferimento per la cultura locale».

Un particolare riconoscimento «va anche alla dottoressa Chiara Andreatta, la cui tesi di laurea ha fornito la base per la realizzazione del sito web. Grazie al suo contributo, ora la storia della biblioteca e il suo ricco patrimonio librario sono accessibili a tutti, contribuendo a preservare e promuovere la nostra eredità culturale».

L’assessore Andrea Colombo sottolinea che questo nuovo sito web si affianca alle attività online già attive durante il periodo pandemico attraverso i canali social. Questa iniziativa si propone di aumentare la possibilità di accesso virtuale alla biblioteca, garantendo a tutti la fruizione dei suoi servizi culturali, anche al di là delle sfide che la realtà attuale ci impone.

«Invitiamo tutti i cittadini di Lonate Pozzolo a esplorare il nuovo sito della Biblioteca Comunale e a godere dei tesori culturali che la nostra comunità ha da offrire».

Per ulteriori informazioni e per visitare il sito, cliccate qui.