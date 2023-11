Un tempo a testa, Pro Patria e Legnago si dividono la posta in palio

Per la seconda volta in sette giorni la Pro Patria è costretta a condividere il bottino con il proprio avversario. Il risultato è sempre lo stesso: 1 a 1, anche se al Sandrini di Legnago questa volta sono i tigrotti bianco-blu ad essere agguantati, a differenza di settimana scorsa quando la Pro Patria di Riccardo Colombo ha pareggiato col Lumezzane.

Nella quindicesima giornata di campionato, i tigrotti di Busto Arsizio conducono la gara per la totalità del primo tempo, trovando la rete solo a inizio ripresa (48′) grazie a un filtrante di Nrecka (quinto assist) per Pitou, che, glaciale, si sblocca in stagione dopo le ultime buone prestazioni.

Tuttavia, ai veneti bastano appena 6′ e un gol di capitan Rocco (fortunato ma affamato su una palla spazzata male da Marano in area) per ristabilire la parità nella partita, impendo così alla Pro Patria di riassaporare la vittoria che manca da più di un mese. Il gol del pareggio inietta fiducia ai padroni di casa, che iniziano a macinare metri dopo un primo tempo senza neanche un tiro nello specchio della porta di Rovida: la gara da “sporca” ritrova uno smalto visto solo a tratti nel primo tempo per merito dei tigrotti, anche se nel finale calano le energie da parte di entrambe, che scelgono di accontentarsi di un pareggio che muove la classifica per tutte e due le contendenti.

Dei 14 punti conquistati dalla Pro Patria, diciassettesima in classifica, quello di stasera è ben l’undicesimo punto in trasferta.

IL TABELLINO

LEGNAGO SALUS-PRO PATRIA 1-1 (0-0)

Reti: 3′ st Pitou (PPA), 9′ st Rocco (LEG)

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Sbampato (12′ st Martic), Motoc, Noce; Travaglini, Franzolini, Diaby, Ruggeri (12′ st Mazzali); Van Ransbeeck; Svidercoschi (22′ st Buric), Rocco. A disposizione: Businarolo, Pelagatti, Sambou, Giani, Casarotti, Sternieri, Tabue. Allenatore: Donati.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Minelli, Lombardoni, Moretti; Somma (24′ st Vaghi), Marano (24′ st Citterio), Fietta (30′ st Nicco), Ferri, Ndrecka; Parker (36′ st Renault), Pitou (36′ st Castelli). A disposizione: Mangano, Saporetti, Bashi, Stanzani, Piran, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Ruggeri (LEG), Parker (PPA), Pitou (PPA), Franzolini (LEG), Rovida (PPA)

Espulso: 37′ pt Stanzani (PPA) – dalla panchina

Arbitro: Di Loreto di Terni

Collaboratori: Checchi di Roma 1 e Mambelli di Cesena

IV Ufficiale: Muccignato di Pordenone