Un viaggio da paura: a Lonate Pozzolo mille timbrano il passaporto di Halloweeen

Sono stati più di mille sono i bambini e ragazzi che martedì 31 ottobre hanno timbrato con gioia il passaporto mostruoso nelle numerose attività di Lonate che hanno aderito all’iniziativa regalando caramelle ad ogni “Dolcetto o Scherzetto”.

Tutti esauriti i coperti prenotabili per la cena alla tensostruttura del Cerello alla quale si sono susseguiti

spettacoli spaventosi e un DJ set da paura che hanno visto la partecipazione di circa 400 persone.

Moltissimi i volontari di NE.AR (il gruppo di negozianti, artigiani, esercenti e produttori locali), CO.GE Comitato Genitori e Pro Loco che hanno gestito con entusiasmo e dedizione la cucina e il servizio dei pasti con la collaborazione di Sci Club Sant’Antonino e Lonate Basketball e con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo.

Grandissimo l’entusiasmo delle famiglie di Lonate Pozzolo che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento animandolo di maschere e travestimenti da urlo. Enorme la soddisfazione di tutti i gruppi e le associazioni impegnati nell’organizzazione dell’evento.

«È stata una giornata memorabile e per questo vogliamo ringraziare tutti i negozi e gli esercizi commerciali del nostro paese che hanno aperto le porte a bambini e ragazzi in cerca di caramelle e timbri mostruosi» dicono da NE.AR a conclusione della serata. «Ringraziamo anche tutti i volontari che si sono impegnati per la gestione della cucina e di tutti gli altri aspetti del pre e post evento» ha fatto eco il Comitato Genitori.

Un’iniziativa sicuramente da ripetere all’insegna della collaborazione tra gruppi e associazioni locali per rendere Lonate Pozzolo sempre più viva e attiva per tutti i suoi abitanti.