Un weekend alla scoperta della musica con la “Fiera del disco di Varese”

Sabato 18 e domenica 19 novembre oltre 25 stand tra espositori, hobbisti, cultori, collezionisti ed editori per l’evento organizzato dall’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Varese

Due giorni, sabato 18 e domenica 19 novembre, per riscoprire la passione per la musica, il vinile e il collezionismo. Un classico, giunto alla sua quarantatreesima edizione: l’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Varese, organizza dalle ore 10 alle 18 la “Fiera del disco di Varese” ad ingresso libero, presso l’Una Hotels di via Francesco Albani, 91 (Zona Ippodromo).

Oltre 25 stand tra espositori, hobbisti, cultori, collezionisti ed editori che sfoggeranno tonnellate di materiale per ogni palato e in ogni formato, con punti di ascolto, oggetti di memorabilia, rarità, merchandise musicale e giradischi sempre accesi.

Nel corso della giornata, sarà attiva l’area bar e ristoro dell’albergo.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1453331952176354