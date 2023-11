Un weekend di musica in Valcuvia a sostegno della Lilt

Divertirsi va a braccetto con aiutare. E una serata leggera (anzi, magari due) fra amici e musica, spensierata, serve ad aiutare la ricerca contro il cancro, una lotta senza quartiere a cui credono i volontari della Lilt, la Lega italiana contro i tumori.

Per questo in Valcuvia il prossimo fine settimana andranno in scena due serate, due spettacoli, uno a sfondo musicale, l’altro teatrale.

La prima in ordine di tempo è quella organizzata a Cuvio, nel piccolo teatro-bomboniera sito proprio sotto al Municipio alle 21 di sabato 11 novembre dove “Renato e i Men in Black” presenta “La musica della mia storia”, repertorio cantato fra i ’60 e i ’70, con finale a sorpresa, dove Renato è Renato Furigo, il mitico assessore di Cuveglio da sempre impegnato sul fronte della vicinanza agli anziani, ai più deboli e alla lotta ai tumori attraverso la ricerca.

Il secondo appuntamento promosso sempre dalla Lilt e dal Comune di Cocquio Trevisago va in scena sempre la sera, ma domenica 12 novembre alle 21 per una commedia al Soms di Caldana dal titolo “Sei in scena”, sei atti liberamente ispirati a “Pericolosamente” di eduardo De Filippo e messi in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “Quelli che restano”.