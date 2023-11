Una bella giornata per “Volare alto” in piazza San Vittore a Varese

E’ stato un successo l’evento benefico dell’associazione Varese in Maglia chiamato “Un cuscino per continuare a volare alto”, che si è tenuto sabato 18 novembre.

Galleria fotografica A Varese una piazza coloratissima per l’evento “Un cuscino per volare alto” di Varese in maglia 4 di 7

Durante l’evento, sono stati venduti 350 dei 600 cuscini realizzati a mano da 300 volontari di tutta la provincia. I 250 cuscini rimanenti verranno venduti nella sede di Varese in Maglia, che si trova presso il centro commerciale Le Corti.

Il ricavato della vendita è stato destinato all’acquisto di attrezzature sportive per i ragazzi di casa S. Antonio, una comunità di recupero per adolescenti. Inoltre, durante l’evento, è stato consegnato il primo “Premio umiltà”, destinato a chi fa volontariato nel silenzio, a Laura Dominguez, grafica.

Parallelamente, si è svolta l’estrazione dei biglietti della lotteria della solidarietà, collegata a “Varese Solidale”, , la manifestazione di settembre che aveva raccolto fondi per le due comunità di casa S. Antonio, con tanti premi in palio. A condurre il momento è stato Max Laudadio, e ad estrarre i numeri sono stati i ragazzi della comunità, che beneficeranno delle somme raccolte.

«E’ stato uno splendido lavoro della rete di donne che si è creata in questi anni, che non posso che ringraziare» ha commentato Antonia Calabrese, presidente di Varese in Maglia. Per ulteriori informazioni, o per acquistare i cuscini rimanenti, è possibile contattare l’associazione Varese in Maglia al numero 348 3628960, all’email vareseinmaglia@gmail.com, o sulla pagina Facebook dell’associazione.