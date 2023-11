Una camminata per scoprire le bellezze di Casbeno e Bobbiate

Sabato 18 novembre appuntamento con il percorso alla scoperta di lavatoi e luoghi caratteristici lungo il sentiero che percorre parte del Parco Plis Cintura Verde Sud.

Il ritrovo è alle ore 10 al lavatoio di Casbeno, si scende poi per via Mirasole, via Maneggio, si attraversa via Corridoni. Si sale poi lungo il sentiero fino al lavatoio di Bobbiate, si prosegue in via Perla, via Colle verde, via Verga, via Castellini, via Angeloni, via Calogero Marrone terminando alla Stazione di Casbeno, attraversando l’area agricola.

Per informazioni: consiglioquartiere4@comune.varese.it.