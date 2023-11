Una cena per regalare una seduta di terapia a chi non può permettersela. Appuntamento a Villa Bossi

Una cena per donare una seduta di terapia a chi non se la può premettere. Ritorna l’iniziativa dell’associazione Essere Esseri Umani insieme all’Accademia Europea Villa Bossi. Si tratta di un party benefico che si svolgerà la sera del 24 novembre nella splendida cornice della villa di Bodio Lomnago.

Il costo della serata corrisponde ad una seduta di terapia (90 euro) di cui potranno beneficiare persone in base a parametri di necessità, gravità, urgenza e su base ISEE. I terapeuti mettono a disposizione la propria prestazione a tariffe calmierate e i beneficiari corrispondono una cifra simbolica di 1 €.

Il progetto si chiama Terapia sospesa, dall’usanza napoletana del “caffè sospeso”, cioè di lasciare un caffè ‘offerto’ a uno sconosciuto. Essere Esseri Umani ha ideato e realizzato il progetto che consente di contribuire a percorsi di cura per chi non ha i mezzi per sostenerli.

La serata prevede

Cena a buffet con Menù a cura di Marco Chef

Dessert di Pasticceria Sara & Mariano

Musica dal vivo con Cosimo and the Hot Coals

Durante la serata sarà possibile partecipare alla visita guidata di Villa Bossi e dei Laboratori di Liuteria

La quota di partecipazione di 90€ corrisponde al costo di 1 seduta di terapia. Prenotazioni entro il 15 novembre.

Per informazioni e adesioni: info@aps-essereesseriumani.org – 3510499140.