Una Ferrari GT nel mondiale Endurance per Alessio Rovera nel 2024

Alessio Rovera sarà uno degli uomini di punta della Ferrari nel WEC, il campionato del mondo endurance, per quanto riguarda la categoria delle vetture Gran Turismo. Il pilota di Varese sarà per il terzo anno sotto contratto ufficiale con Maranello e avrà il compito di portare in gara nella massima serie su lunga durata la nuova 296 GT3.

Per inquadrare il contesto, bisogna ricordare che dal 2024 nel WEC non correranno più i prototipi LMP2 (la classe di cui Alessio è stato campione del mondo ’22 in Pro-Am): perché ci saranno solo due categorie. La Hypercar come classe regina partecipata dai prototipi ibridi (con cui la Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans) e la nuova GT3 che ha preso il posto delle vecchia LMGTE (e anche qui il varesino conta un titolo iridato nel ’21).

La Ferrari ha per l’appunto varato la nuova 296 per prendere parte a questa categoria affidando una bella fetta di sviluppo proprio a Rovera che ha già portato in gara la vettura di Maranello nel GT World Challenge Europe vincendo la gara di Barcellona. Nel WEC 2024 Alessio resterà quindi nel team AF Corse (quello che gestisce le Ferrari ufficiali) ma avrà due nuovi compagni di squadra, il britannico Simone Mann e il gentleman francese François Heriau.

Rovera, Mann ed Heriau gareggeranno sulla vettura numero 55 gommata Goodyear (fornitore unico per il WEC in GT3) mentre l’altra Ferrari del team Vista AF Corse sarà affidata a Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr.

Nella classe regina delle Hypercar risultano iscritte ben 19 vetture: alle due Ferrari 499P ufficiali (la numero 50 e la numero 51) ne sarà affiancata una terza clienti – sempre in gestione ad AF Corse – su cui gareggerà l’ex pilota di Formula Uno, Robert Kubica.

Da segnalare anche il via libera alla Isotta Fraschini, marchio con antiche radici a Saronno, pronto a schierare la nuova Tipo6-C: due su tre i piloti annunciati, il messicano Alejandro Garcia e il francese Jean-Karl Vernay.