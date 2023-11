Una festa alle Ville Ponti di Varese per i farmacisti della Provincia

Serata di gala alla Ville Ponti di Varese per Federfarma e Ordine dei Farmacisti: la Festa d’autunno ha premiato le lauree in farmacia di 25, 50 e 60 anni e le farmacie che, di generazione in generazione, sono rimaste aperte almeno 50 anni.

Un appuntamento glamour per una professionalità storica, che in questi anni sta cambiando pelle: dal laboratorio galenico alla farmacia dei servizi, la categoria dei farmacisti è stata al fianco dei suoi utenti costantemente, e dal Covid in poi è stato sempre più uno dei presidi più vicini a chi aveva piccoli o grandi problemi di salute.

“Ingredienti speciali della serata”, cui hanno partecipato circa 300 invitati, sono stati una cena speciale firmata da Marco Dossi con il suo Love in the kitchen e l’elegante musica del duo AngelicaMente, di Nicoletta Magnani e Paul Munari. Ma il culmine è stato rappresentato dalle premiazioni, cui hanno presenziato le molte autorità presenti – dal sindaco di Varese Davide Galimberti all’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, dal deputato Andrea Pellicini al presidente della commissione famiglia in regione Emanuele Monti, dal vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino ai già parlamentari Mario Mantovani e Antonio Tomassini. Oltre naturalmente ai due “padroni di casa”: il presidente dell’ordine dei Farmacisti Franco Ceffa e il presidente di Federfarma Luigi Zocchi

LE FARMACIE PREMIATE

Beata Giuliana di Dr. Enrico Bonizoni a Busto Arsizio

Carmellino del Dott. Renzo Travasoni a Busto Arsizio

Dott. Umberto Sabbioni a Cairate, Bolladello

Vespertino del Dr. Francesco Stanchieri a Cantello

S. Giuliano di M.L. Tomellini a Castellanza

Frigerio del Dott. Giovanni Frigerio a Cislago

Dott.ssa Silvia Antoniotti a Cittiglio

Dott. Fabiola Fiore a Dumenza

Di Crenna dei Dott. Daniela e Marco Di Natale a Gallarate

Marassi Dott. Mario, delle Dott. Cristina e Elena Marassi a Golasecca

Castelletti del Dottor Domenico Castelletti a Lonate Pozzolo

Magnoni Dott.ssa Laura a Malnate

Buon Gesù di Dott. M. Bovo a Olgiate Olona

Milanese di Milanese dr. Stefano a Olgiate Olona

Dott.ssa V. Chiari a Saltrio

Mosca Srl a Samarate

Taglioretti Dr Mario a Saronno

Nuova di Dott. Antonio Lunghi a Saronno

Baraldi di Baraldi Dott.ssa Daniela & c. a Varese

Dott.ssa Annalisa Montanari a Varese

Salini delle Dott.sse Barbara e Federica Bellardi a Varese

I FARMACISTI PREMIATI

25 ANNI DI LAUREA

Silvia Antoniotti

Lorenzo Arnaboldi

Michela Beati

Barbara Bellardi

Federicabellardi

Laura Beatrice Bernasconi

Gianluca Bonicalzi

Paola Michela Bordignon

Maria Teresa Calloni

Stefania Cassani

Andrea Castaldo

Domenico Castelletti

Emanuela Ceffa

Giangiacomo Ceffa

Viviana Chiesa

Giovanna Ferrario

Ida Fortino

Elena Frigerio

Andrea Guabello

Paolo Introini

Laura Magnoni

Franco Malcovati

Elena Marassi

Laura Maretti

Alessandra Maroni

Annalisa Montanari

Massimiliano Paganini

Sara Maria Perna

Daniele Ponzin

Angelo Primavera

Cristina Quaglia

Roberto Seregni

50 ANNI DI LAUREA

Giuseppe Borellini

Franco Calzoni

Franco Ceffa

Alberto Corti

Laura Della Chiesa

Marilena Denna

Mario Lattuada

Ermanno Pagani

60 ANNI DI LAUREA

Giovanni Frigerio

Giuditta Staurenghi

Maria Luisa Tomellini

Gaetano Peroni (Ha ritirato il figlio Antonio)