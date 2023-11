Una festa e una Panchina bianca per la Giornata dei diritti dei bambini a Carnago

Appuntamento sabato 18 novembre dalle ore 15.30 alla Biblioteca di Carnago per lettura animata sul bosco e laboratorio a tema prima di inaugurare la panchina bianca alle 16.30

Foto di Nowaja da Pixabay

Un pomeriggio di festa dedicato ai bambini e alle loro famiglie sabato 18 novembre a Carnago per celebrare tutti insieme la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con spettacoli, laboratori e una nuova panchina bianca da inaugurare.

A promuovere la festa è l’associazione Ama – un sorriso per l’affido assieme a Bi.Ca, la Biblioteca di Carnago che invita le famiglie a un pomeriggio speciale di apertura a partire dalle ore 15.30 per la lettura animata dell’albo “Sorpresa nel bosco”, a cura di Miriam Falisca.

Seguiranno un laboratorio a tema e merenda per tutti i partecipanti.

Infine, alle ore 16.30 sarà inaugurata una panchina bianca donata dall’Amministrazione comunale e dedicata ai Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebrano in tutto il mondo il 20 novembre (anniversario Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959).

Le attività proposte dalla biblioteca per la giornata sono adatte a bambini indicativamente tra i 5 e i 9 anni.

La Biblioteca civica è in via Libertà 5 a Carnago.