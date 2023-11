Una gettata di cemento, la rotonda di largo Flaiano a Varese prende forma

Il 6 novembre 2023 è una giornata importante per il cantiere della rotonda di largo Flaiano: fin dalla prima mattina tecnici ed operai stanno procedendo infatti alla gettata di cemento che di fatto crea il secondo ponte sopra la ferrovia, permettendo la realizzazione della struttura. La conclusione dei lavori è prevista necessariamente in giornata: il grande macchinario che consente la procedura è stato infatti affittato per un giorno solo, prevedendo la conclusione del suo utilizzo entro le 24 ore.

Per capirne di più siamo stati nel cantiere, da cui si può vedere meglio non solo il lavoro di oggi, ma anche l’aspetto che avrà la rotonda finita: sono già infatti visibili le armature che delimitano a semicerchio la sede stradale, che sarà rialzata rispetto alla strada originaria di circa 80 centimetri. Nei semicerchi esterni è prevista una parte verde, che verrà riprodotta anche nella parte del “ponte vecchio”, creando quindi più aiuole verdi nella zona della rotonda.

Concluso il lavoro di gettata del cemento, domani – martedì 7 novembre – è prevista la riapertura dell’ingresso dell’autostrada in direzione Milano: succederà in giornata, dopo le pulizie stradali e la ridefinizione dell’area di cantiere.