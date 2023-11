Una mattina di incidenti tra Varesotto e Alto Milanese

Una mattina con diversi incidenti stradali nel Varesotto e nell’Alto Milanese: dopo l’episodio della notte ad Azzate, poco dopo le 9 del mattino i mezzi del 118 sonop intervenuti sull’alzaia del Naviglio Grande in centro a Turbigo, per due pedoni (due uomini di 63 e 75 anni) investiti, portati poi all’ospedale di Legnano in “codice giallo”, vale a dire feriti ma non in pericolo di vita.

Subito dopo incidente anche a Vergiate, in via Giuseppe Di Vittorio alla periferia del paese: automedica e due ambulanze hanno soccorso una donna di 57 anni e un uomo di 67, dopo uno scontro tra due auto. I due feriti sono finiti in ospedale a Gallarate, in “codice giallo”.

Meno grave l’incidente avvenuto all’ingresso di Dairago venendo da Borsano di Busto Arsizio: le tre persone coinvolte (un ragazzo di 23 anni e due donne sulla cinquantina) se la sono cavata senza gravi ferite. Allo stesso modo sono uscite senza gravi conseguenze due ragazze di 23 e 32 anni protagoniste di uno scontro tra veicoli in via Podgora a Legnano, nella periferia che unisce la città con la vicina San Giorgio. In questi ulimi due casi sono state mobilitate solo due ambulanze.

Stiamo parlando fin qui solo di incidenti stradali. Nella mattina di domenica i soccorritori sono stati impegnati poi anche a Fagnano Olona per un infortunio e per una caduta da cavallo in un centro ippico alla Beverina di Besozzo.

L’episodio più grave è avvenuto alle 12.30 nel centro di Tradate, in corso Bernacchi, dove un anziano di 73 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con il suo veicolo. È stato soccorso e portato in ospedale in “codice rosso”, in pericolo di vita.