Una mattinata di Curling al palaghiaccio per i ragazzi di 3^ delle medie Righi e Don Rimoldi

Una bella esperienza sul ghiaccio quella di cui son stati protagonisti nella giornata di mercoledì 22 novembre i ragazzi delle classi terze delle secondarie di primo grado Righi e Don Rimoldi del IC Varese 1.

Gli studenti, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno raggiunto a piedi con una bella passeggiata il palaghiaccio per trascorrere la mattinata all’Acinque Ice Arena e sperimentare gratuitamente il curling, grazie ad un accordo con Acinque Ice Arena e con il presidente della società sportiva, Davide Quilici.

«Il curling è diventato famoso dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi Pechino 2022 e ha divertito tantissimo i ragazzi», racconta l’insegnante Bonacci, che ha coordinato l’iniziativa.

I ragazzi si sono ritrovati all’inizio fuori dal campo con gli istruttori Marco, Donatella e Luca che hanno spiegato loro le regole di base del gioco, a cominciare da lealtà e onestà perché nel curling non c’è un arbitro in pista.

È proprio questo forse uno degli insegnamenti più profondi di questo sport, l’attenzione all’autoregolarsi anche tra rivali nel rispetto delle regole.

Poi è iniziata l’attività in pista che ha coinvolto i ragazzi in un gioco divertente e per alcuni versi inaspettato, vista al scarsa visibilità del curling rispetto ad altre discipline.

Per i ragazzi è stata un’esperienza molto educativa, coordinata dagli insegnanti di scienze motorie e condivisa con i colleghi delle altre discipline che si sono resi disponibili ad accompagnare gli studenti.

La mattinata si inserisce nel progetto più ampio “Olimpic time” portato avanti nelle scuole medie del IC Varese 1, per far conoscere ai ragazzi le diverse discipline sportive, anche quelle meno note, in attesa di Parigi 2024 per gli sport estivi poi Milano-Cortina 2026, le olimpiadi di casa, per quelli invernali.

Un’occasione di benessere, di educazione motoria, sportiva e civica pensata per offrire ai ragazzi un’opportunità in più di crescita in una scuola che va oltre le mura delle aule e i tradizionali programmi didattici.