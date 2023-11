Una mostra ricorda l’attività scolastica e sociale della prof. Caruso del IC Varese 1 Don Rimoldi

Partenti, ex alunni ed ex colleghi sono i promotori, assieme ai familiari, della Mostra in memoria della prof Rosamaria Caruso, scomparsa l’anno scorso all’età di 67 anni e rimasta nel cuore della scuola Don Rimoldi dove ha insegnato per anni con passione, professionalità e grande attenzione ai valori sociali dell’inclusione.

La data concordata con i familiari per l’inaugurazione della mostra allestita nella palestra e in sala polivalente del plesso Cairoli (sede temporanea della secondaria Don Rimoldi) è quella di lunedì 13 novembre alle ore 11.

I pannelli metteranno in mostra le copie del Giornalino scolastico L’arcobaleno (foto in apertura), pubblicato per 12 anni dagli studenti coordinati dalla prof Caruso e anche le attività svolte in collaborazione con l’associazione “Il Millepiedi”, che pure ha reso omaggio alla Prof. Caruso per il suo impegno, dedicandole un ricordo sul nuovo furgone.

La mostra proseguirà sino al 14 dicembre 2023 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.