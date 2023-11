Una panchina rossa anche al centro commerciale di Gallarate. Per aiutare le donne ovunque

«L’ultimo allontanamento lo abbiamo fatto lunedì, una mamma con tre figli». Più delle statistiche diramate negli anni scorsi (quando il tema era seguito da Francesca Caruso), forse è questo che dà la misura della presenza quotidiana della violenza in famiglia e contro le donne, anche a Gallarate. Lo spiega così, con un riferimento all’ultimo caso, l’assessore al Sociale Chiara Allai.

Un impegno quotidiano che deve unire diversi soggetti: il pubblico, il privato, persino i datori di lavoro.

Lo racconta la storia raccontata da Marco Verpelli, manager del supermercato al centro Malpensa Uno: «Qualche anno fa una nostra collega si è rivolta a noi e la abbiamo aiutata insieme ad allontanarsi dalla residenza e trovare una nuova casa, grazie ad un’associazione».

Il libretto che racconta questa vicenda (ovviamente in modo anonimo) sarà distribuito anche in occasione della posa di una nuova panchina rossa proprio dentro al Malpensa Uno, giovedì alle 15.30, a cui seguirà un flash mob sabato pomeriggio alle 16.

«Davanti ai numeri drammatici dei femminicidi è importante alzare il livello di attenzione collettivo, come dimostra questa storia, e farlo in un centro commerciale allarga il numero di persone che possiamo raggiungere» dice l’assessora Stefania Picchetti, che quest’anno ha coordinato le iniziative.

Gallarate ha un rapporto ormai avviato con Eva Onlus, la cui presidente Emilia Barni, ha ricordato che anche quest’anno in undici mesi hanno preso in carico 200 situazioni. L’assessora all’istruzione Claudia Mazzetti ha posto l’accento sulla «importanza di lavorare nelle scuole per educare tutti i ragazzi al rispetto».

La panchina rossa al Malpensa Uno non sarà l’unica posata quest’anno: un’altra sarà infatti posizionata a cura di 3SG in via Padre Lega ai Ronchi e una terza in via Vigorelli a Sciarè.