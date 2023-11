Una partita di calcio del campionato CSI contro la violenza sulle donne a Gallarate

Iniziativa a sostegno delle donne durante una partita di calcio del campionato CSI.

Ieri, domenica 26 novembre, a Gallarate, nel quartiere di Sciarè si è disputata una partita di calcio del campionato CSI Under 10 tra la San Paolo Bianca e Cerro Maggiore dedicata alle donne.

I piccoli sportivi hanno portato dei disegni e delle frasi a sostegno delle donne e contro la violenza: ciascuno di loro aveva in mano una rosa rossa, da regalare alla mamma, piuttosto che alla sorella o alla nonna. Prima della partita a ogni bambino è stato fatto il segno rosso sulla guancia, come accade da qualche anno nei campionati professionistici per la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Alla fine della partita c’è stato un momento collettivo durante il quale sono state coinvolte le donne presenti al campetto.