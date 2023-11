Una raccolta fondi per far conoscere meglio il PLIS Medio Olona e il Bosco del Rugareto

Un gruppo di cittadini della provincia di Varese e appassionati di natura, insieme al Parco Pineta, ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Rete del dono per dare nuova vitalità agli elementi unici del territorio, spesso dimenticati o sconosciuti, dei PLIS Medio Olona e Bosco del Rugareto.

Come? Tramite la realizzazione di nuove bacheche informative da posizionare al centro dei Comuni, per mettere in luce il patrimonio naturale che si cela appena oltre la nostra finestra e offrire elementi utili a tutti i cittadini che vogliano scoprirlo. Non si tratta però di classici pannelli statici, ma strumenti di dialogo interattivo con il territorio.

Grazie a collegamenti diretti (tramite QR code) metteranno in contatto i cittadini con i punti più suggestivi dei comuni dei PLIS: un modo per facilitare lo scambio di informazioni tra i PLIS e i cittadini, creando un contatto diretto tra comunità e risorse del territorio.

Le donazioni raccolte tramite la campagna contribuiranno a sostenere i costi di grafica, di stampa, di costruzione del supporto fisico della bacheca e infine della posa della struttura completa. “Crediamo che ogni euro investito per contribuire insieme a migliorare il luogo in cui si vive sia un modo efficace per riappropriarsi dei legami con le persone e l’ambiente, che sono alla base del benessere collettivo.” dice Federica, cittadina attiva nella campagna. La campagna rappresenta la conclusione di un percorso partecipato, nell’ambito del progetto Verde Insubria Olona, coordinato da Istituto Oikos in collaborazione con il Parco Pineta, che ha coinvolto i cittadini dei PLIS nell’elaborazione di proposte da inserire nei regolamenti dei PLIS e nell’individuazione di interventi di cura e valorizzazione del territorio.

Tutti possono contribuire a rendere le bellezze dei PLIS Bosco del Rugareto e Medio Olona un patrimonio comune e alla portata di tutti: dona ora qui!