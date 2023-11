Una sera “in giallo” al Quarto Stato, con la presentazione di Doppia Vittima di Francesco De Palo

Francesco De Palo presenta “Doppia vittima”: domenica 19 novembre 2023 alle 19 l’autore presenterà il suo nuovo romanzo giallo in un appuntamento organizzato dall’Associazione Laura Prati e dal Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, luogo in cui si svolgerà la presentazione, in via Vittorio Veneto 1.

Nel corso della serata De Palo dialogherà con Maria Rosaria Fosforino e con il pubblico.

De Palo, ex ferroviere, residente a Cassano Magnago, ha pubblicato anche “Vittima perfetta”.