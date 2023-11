Una serata dedicata alla plastica a Gallarate: imprese ed esperti insieme per il futuro

Due tavole rotonde e un docufilm di trentasei minuti che dà voce a dieci imprese, due docenti universitari e un centro per la prototipazione per un incontro di Confartigianato Varese che vuole fare il punto della situazione del settore

Più di novemila dipendenti (9.452) per un totale di 429 aziende, 119 in meno rispetto a dieci anni fa.

Sono i numeri del settore della plastica in provincia di Varese fotografati dal Centro Studi di Confartigianato Lombardia, dai quali emerge una forte polarizzazione delle attività operative in questo comparto sul nostro territorio.

È evidente che, alla luce dei profondi cambiamenti di matrice europea e statale che hanno impattato sul settore della plastica, tali numeri non potevano non spingere Confartigianato Varese a indagare il settore, incontrando esperti della materia, imprenditori piccoli, medi e grandi (la filiera) e figure professionali che a vario titolo interagiscono con la plastica. Il tutto per comprendere, anche toccandolo con mano, quali processi sono in corso per arrivare a un allineamento con i sempre più frequenti dettami normativi e con le richieste (sempre più sostenibili) provenienti del mercato.

È nato da queste premesse il docufilm di trentasei minuti che dà voce a dieci imprese, due docenti universitari e un centro per la prototipazione con l’impiego di granuli di plastica (Faberlab powered by Arburg) che verrà presentato martedì 28 novembre alle ore 20.30 nella sede di Confartigianato Varese, a Gallarate (viale Milano 69) in occasione dell’evento “Il futuro della plastica è green: strategie di competitività per le aziende”.

Nel corso dell’incontro sono previste due tavole rotonde. Nella prima si confronteranno Michele Bandera, componente del consiglio di amministrazione Costruzioni meccaniche Luigi Bandera Spa, Luca Castellanza, amministratore delegato della Omnia Plastica Srl, Gian Luca Ranzato, titolare Color Plast Srl, Cristiano Citterio, Product Regulatory Affairs Manager R&D LATI Industria Termplastici Spa e Davide Zucchelli, titolare della Plastì Srl.

La seconda, più tecnica, vedrà la partecipazione di Jacopo Brioschi (coordinatore area innovazione e sviluppo Artser), Davide Baldi (esperto e consulente ambientale Faberlab powered by Arburg), Barbara Del Curto (docente della scuola di design del dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta del Politecnico Milano) e Roberto Frassine (docente di Materiali polimerici e compositi del dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta del Politecnico di Milano). Aprirà i lavori il direttore generale di Confartigianato Varese, Mauro Colombo.

Per comprendere ancora meglio il perché di un appuntamento così importante, torniamo a dare qualche numero: in provincia di Varese sono attive il 15,5% delle aziende plastiche che operano in tutta la regione (2.764) e il 7% di quelle di tutta la penisola (6.164). Nel corso degli ultimi 10 anni, la perdita di 119 realtà produttive è stata pari a un calo in termini percentuale del -21,7%, superiore al -17,3% rilevato a livello regionale e al -18,7% calcolato a livello nazionale. In dieci anni, sul fronte occupazionale si sono persi 474 occupati (2012-2021).

Un contraccolpo c’è dunque già stato, anche se forse non è riconducibile alla sola transizione ecologica: sta di fatto che nei prossimi anni sempre di più andranno diversificati i materiali e le tecnologie in uso, spesso non ancora sufficientemente sperimentate. E sarà necessario portare nelle aziende figure professionale con le competenze necessarie ad affrontare il cambiamento affinché, soprattutto le piccole e medie imprese, non rimangano le Cenerentole della conoscenza.

IL DOCUFILM: 36 minuti

I PROTAGONISTI:

Alba-Plast Di Adamoli P. e Lucca P. Snc (Emanuele Adamoli)

Andriolo Srl (Anna Andriolo)

Nupi Industrie Italiane Spa (Marco Genoni)

Color Plast Srl (Gian Luca Ranzato)

Costruzioni meccaniche Luigi Bandera Spa (Michele Bandera)

LATI Industria Termoplastici Spa (Michela Conterno)

Omnia Plastica Srl (Luca Catellanza)

Plastì Srl (Davide Zucchelli)

Tecnoblow 95 Srl (Roberto Casella)

Faberlab Powered by Arburg (Ilaria Restelli)

Tullio Tollio (Settore Scientifico Disciplinare Tecnologie e Sistemi di lavorazione del Dipartimento di Meccanica al Politecnico di Milano)

Roberto Frassine (Scienza e Tecnologie della Plastica al Politecnico di Milano)

Roberto Carullo (artista di pop-art).

A CURA DI: Sara Bartolini, Simona Caldirola, Davide Ielmini

MONTAGGIO: Stefano Soru – Pola34 – Studio Video