Una serata di ricordi e affetti: a Buguggiate la presentazione del libro “Ricordi Riconoscenti” di Luciano Zatta

Buguggiate si prepara ad ospitare una serata speciale nell’ambito della rassegna “Storie in Comune”, promossa con cura dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 novembre alle 20.45 presso il Centro di Aggregazione Sociale Ubuntu, situato in via Trieste.

Al centro di questa serata sarà la presentazione del libro “Ricordi Riconoscenti” di Luciano Zatta, un illustre buguggiatese e insegnante di liceo in pensione. Il libro rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso la storia di una famiglia e le relazioni intessute con gli amici che hanno condiviso le esperienze giovanili dell’autore.

“Ricordi Riconoscenti – Una Famiglia e un Paese nel Tempo” è un’opera da cui traspare il profondo valore che l’autore attribuisce alla memoria, ai ricordi e agli affetti. Il quadro che emerge riguarda Buguggiate in un arco temporale che abbraccia gli anni ’50 fino agli anni ’80, raccontando le vicende quotidiane della gente comune, le dinamiche scolastiche, il fervore delle associazioni sportive, l’entusiasmo del Palio e i personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori della comunità.

Gran parte del testo si struttura sottoforma di interviste a veri e propri “compagni di viaggio” che hanno contribuito in modo significativo alla storia del paese. Durante l’incontro con l’autore, alcuni di questi testimoni avranno l’opportunità di condividere le proprie esperienze, arricchendo ulteriormente il tessuto narrativo del libro.

L’evento si arricchirà ulteriormente con la proiezione di fotografie d’epoca, che permetteranno ai partecipanti di immergersi visivamente nella Buguggiate di un tempo ormai passato. Inoltre, durante la serata, verranno proposte alcune letture tratte direttamente dal testo, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.