Una Von “coi baffi” vola a Stoccolma per il torneo Movember Cup

VON baffuta, sempre piaciuta. I ragazzi della Varese Olona Nuoto sbarcano a Stoccolma per partecipare alla Movember Cup, il torneo svedese che promuove la prevenzione del carcinoma alla prostata aderendo a Movember, il grande evento globale che chiede agli uomini di non tagliarsi i baffi durante il mese di novembre come segno di impegno per la prevenzione di questa forma di tumore.

Al torneo, in programma dal 17 al 19 novembre presso gli stupendi impianti di Eriksdalsbadet, oltre ai varesini, parteciperanno SPIF Stockholm, Nazionale Svedese, UAS Saint Claud, ŁSTW Łódz secondo il programma a questo link

«Siamo molto orgogliosi ed entusiasti per questo invito da parte del Polisen al torneo Movember cup – commenta il coach Daniele Osigliani –. Per noi sarà sicuramente un’esperienza incredibile, non capita tutti i giorni di partecipare a tornei internazionali come questi, soprattutto per una realtà piccola come la nostra. Per la squadra sarà un bel test per capire a che punto siamo della preparazione e soprattutto ci darà la possibilità di stare tutti assieme un weekend per amalgamare bene il gruppo soprattutto con i ragazzi nuovi. Voglio ringraziare Marco Risso per averci messo in contatto con la squadra svedese e aver dato ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con squadre di altre nazioni, cercheremo di fare del nostro meglio».

Tutte le partite in diretta su SolidSport. La prima oggi, venerdì 17, alle 17.45 contro i padroni di casa dello Spif Stoccolma a questo link

Risultati e classifiche in costante aggiornamento a questo link