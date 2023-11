Un’altra “spaccata” notturna in un negozio di bici, a Cascinetta di Gallarate

Un’altra spaccata notturna per derubare un negozio di biciclette da corsa: questa volta il colpo è stato tentato ai Cicli Mazzucchelli a Cascinetta di Gallarate, vicino al ponte sull’autostrada. Colpo fallito, perché la banda di ladri è stata interrotta appena ha cercato di impossessarsi delle bici.

Galleria fotografica Spaccata notturna al negozio di bici di Gallarate 4 di 7

Il tentativo di furto è avvenuto verso le 3:30 del mattino di martedì 21 novembre: «Abbiamo sentito un gran rumore, ci siamo affacciati e li abbiamo visti», raccontano i titolari, che per loro fortuna abitano sopra al negozio, che vende soprattutto bici Bianchi. «Erano in due, giovani e con il cappellino. Il furgone era di quelli da muratori, con il cassone scoperto».

«Avevano già in mano una bici, l’hanno scaraventata a terra e sono scappati», raccontano ancora i titolari, più arrabbiati che spaventati. Già stamattina è arrivato il fabbro per riparare i danni, ben evidenti per chi passa in via Varese: la serranda motorizzata deformata e completamente utilizzabile, la grande vetrina finita a terra. Sul posto sono poi arrivate vigilanza notturna (che prevede in questo negozio più passaggi) e forze dell’ordine.

Resta la consolazione di non aver subito il danno del furto di bici: le bande prendono di mira negozio di bici da corsa perché queste possono costare anche 8000 o 10.000 euro e hanno poi un mercato clandestino relativamente facile.

Il colpo a Cascinetta arriva a sei giorni dall’effrazione – anche quella fallita – alla Bieffe Cicli di Cavaria con Premezzo, a meno di 2 km di distanza. Anche in quel caso il colpo era fallito, per l’intervento della vigilanza e il gruppo di ladri era fuggito con furgone abbandonandolo poi a Cajello

Era invece riuscito, con un bottino da migliaia di euro il furto all’All 4Cycling, pochi chilometri più a nord lungo la Varesina.