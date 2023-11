Un’aula nel verde del parco De Curtis di Busto Arsizio grazie ad una donazione

Su proposta del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, la giunta ha approvato martedì scorso la realizzazione di un’area didattica al parco sito in via De Curtis, nel quartiere di S. Anna. La spesa, pari a 10.000 euro, sarà sostenuta da BC Boncar srl. società benefit che ha come scopo principale il beneficio comune volto ad ottenere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile.

Il progetto, che ha caratteristiche sociali, educative e ambientali, prevede la fornitura e il posizionamento di panche in larice e rovere e di una pedana con una quinta.

Il piccolo anfiteatro, sostenibile sotto il profilo ambientale, potrà essere utilizzato per la lettura e per la didattica, attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici, e per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità.

Il progetto ha lo scopo di migliorare ulteriormente l’area, dove già sono stati piantati degli alberi dedicati ai nuovi nati, è stata realizzata un’area gioco inclusiva per bambini e, tramite la partecipazione al progetto “Sport nei parchi”, promosso da Sport e Salute S.p.A., nel corso del 2023 sono state installate delle attrezzature sportive, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva all’aperto.

Anche per effetto della prossima inaugurazione del nuovo sottopasso che collegherà il quartiere di Sant’Anna con le zone centrali della Città, il parco potrà diventare un punto di riferimento anche per i cittadini degli altri quartieri.