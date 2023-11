Uno striscione e tanti eventi a Varese per dire no alla violenza sulle donne

Uno striscione e tanti eventi : in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la città di Varese sostiene e organizza una serie di iniziative di sensibilizzazione.

Innanzitutto questa mattina, 15 novembre 2023, in via Sacco è stato posizionato uno striscione – ormai tradizionale – contro la violenza sulle donne: ora è sulla cancellata che costeggia la biblioteca. Sono però molte altre le iniziative promosse e sostenute dal Comune di Varese, Ente Capofila della rete interistituzionale territoriale per la prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

In particolare sono da segnalare le iniziative dedicate alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori: il 16 novembre il Cinema Teatro Nuovo di Varese nell’ambito di un progetto di “educazione tra pari”, ospita infatti lo spettacolo teatrale “Amare relazioni”, organizzato dal Comune di Varese e a cura della Compagnia del Viaggio dei Licei Manzoni di Varese. Lo spettacolo è rivolto agli istituti superiori, con gli interventi dei Centri Violenza del territorio e della Polizia di Stato sulle azioni di contrasto della violenza di genere.

Sabato 25 novembre alle 15 verrà inaugurata invece una panchina rossa in via Giannone, nel quartiere di San Carlo, in memoria di Valentina Di Mauro, giovane vittima di femminicidio originaria di quel rione.

Altre iniziative son state invece organizzate da enti e associazioni sul territorio ai quali prenderà parte anche l’assessora Rossella Dimaggio in rappresentanza della Rete Interistituzionale territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. In particolare, il 15 novembre alle 17.30 in sala Matrimoni ci sarà l’incontro Violenza di genere sulle minori: casi e prospettive, promosso da Fidapa; il 19 novembre alle 15 al Teatro Cinema Nuovo seconda edizione del Premio Anemos; il 23 novembre alle 20 è previsto uno spettacolo teatrale sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne presso sala Montanari, organizzato da Camera del lavoro territoriale/CGIL; il 24 novembre alle 10.30 il Cinema Teatro Nuovo ospita la tavola rotonda “Parole e gesti che non vorrei“, promosso dal Gruppo Terziario Donna. Sono comunque tante le iniziative organizzate dai Centri antiviolenza e case rifugio su tutto il territorio, con spettacoli, convegni, incontri e manifestazioni.

«Per noi il 25 novembre è ogni giorno – ha commentato l’assessora alle pari Opportunità Rossella Dimaggio – la violenza di genere è una vergogna della nostra società ed è necessario combatterla non solo tutelando le donne vittime ma anche attraverso azioni di promozione culturale e di lotta contro gli stereotipi. Per questo è importante coinvolgere tutti, in modo particolare le giovani generazioni».