Uomo di 40 portato in salvo a Maccagno dal Soccorso Alpino

Serata di lavoro per la Stazione di Varese del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana che ieri sera è stata impegnata nel recupero di un uomo di 40 anni che è caduto nei boschi intorno a Maccagno con Pino e Veddasca e ha riportato un trauma a una gamba.

L’uomo ha chiesto aiuto perché non era in grado di proseguire e la centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. L’infortunato è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, condizionato e recuperato con la barella portantina; infine, è stato condotto in ospedale per accertamenti.