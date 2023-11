Urbanistica tattica fuori dalle scuole di Luino: “Pensata per la sicurezza degli studenti”

«Chi la giudica una scelta puramente estetica si sbaglia di grosso. È un cambio pensato per venire incontro alle esigenze dei nostri alunni».

Così l’assessore Francesca Porfiri ha sottolineato in merito ai lavori pubblici di urbanistica tattica attualmente in corso all’esterno dei plessi luinesi di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Bernardino Luini”, tra viale Rimembranze e via Bernardino Luini.

«I parcheggi sono stati tolti per ragioni di sicurezza – ha spiegato Porfiri -. Vogliamo che quello spazio, come quello limitrofo alle scuole, ove possibile sia interamente percorribile dai bambini. Sarebbe troppo pericoloso far sostare lì le macchine, in manovra nell’ora di punta. Vogliamo che i nostri ragazzi entrino ed escano da scuola in tutta sicurezza sotto lo sguardo attento dei genitori, insegnanti, volontari e Polizia Locale. Fare delle aree solamente pedonabili e dedicate a loro va in questa direzione».

La questione, così come tutte le scelte dell’amministrazione per la viabilità, verrà affrontata il prossimo 16 di novembre quando verrà presentato il piano urbano del traffico. L’appuntamento è per le 20.45 a Palazzo Verbania.

«Tutti i cittadini sono invitati – ha concluso Porfiri -. Risponderemo a dubbi e perplessità e daremo le informazioni necessarie. Crediamo sia diritto della cittadinanza sapere, in prima battuta i perché delle scelte dell’amministrazione».