Uyba ancora sconfitta. Niente punti dalla trasferta a Pinerolo

Niente da fare per la Uyba che perde anche a Pinerolo per 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-19) contro le padrone di casa della Wahs4green. Quinta sconfitta in altrettante gare quindi per la squadra di Velasco che torna senza punti dal Piemonte e resta al penultimo posto in classifica in A1 con il solo punto conquistato a Roma: alle spalle c’è solo Trento a quota zero.

Nonostante l’assenza di Sobolska (stiramento a un polpaccio) e Ceasar (dolori addominali), le farfalle hanno iniziato la partita con determinazione, vincendo il primo set. Anche in questa occasione Bracchi è stata schierata come titolare in posto 4. In più occasioni le due formazioni hanno avuto modo di dimostrato la loro qualità vincendo gli scambi cruciali e trovando accelerazioni decisive. Le biancorosse però non hanno saputo sfruttare alcune situazioni di vantaggio e come nelle altre occasioni si sono un po’ perse sui finali.



MVP della partita e top scorer per Pinerolo è Németh che chiude con 17 punti, di cui 4 ace; le fanno eco Ungureanu (14), Akrari (12), Sorokaite (11) e Polder (10 di cui 3 muri). Per la Uyba, top scorer è Bracchi con 21 punti seguita da Carletti a quota 13.

Al termine della partita Carletti analizza il match: “Siamo partite molto bene nel primo set, la ricezione ha tenuto e abbiamo difeso tanto, poi dal secondo parziale Pinerolo è cresciuta tanto. Non è stata una brutta partita da parte nostra, credo ci manchi davvero poco per arrivare a fare punti, cercheremo di lavorare su questo in allenamento e siamo già con la testa alla gara di domenica con Vallefoglia”. Prossimo impegno per le biancorosse è infatti il 5 novembre alle ore 17.

La partita

Primo set – La partita inizia in equilibrio, con le due formazioni che si studiano a vicenda e procedono punto a punto (11-11). Approfittando di un paio di errori consecutivi delle avversarie, Lualdi e compagne volano a +3 (11-14), ma le ragazze i coach Marchiaro non ci stanno e ritrovano il -1 (13-14). Giuditta Lualdi suona la carica e con un muro e un attacco riporta la Uyba in avanti (13-17). Le padrone di casa ritrovano la parità sul 18-18 e nella fase finale la battaglia si accende con le due formazioni che tornano a combattere punto a punto. A chiude il parziale è l’attacco di Piva (23-25).

Secondo set – Il parziale inizia subito con le padrone di casa che scappano sull’8-4. Velasco prova a mischiare le carte mettendo in campo Giuliani su Bracchi ma la situazione non cambia e per Pinerolo arriva anche il +6 (14-8). Per la Uyba non c’è nulla da fare contro la determinazione delle piemontesi. Le biancorosse subiscono gli attacchi di Németh, Ungureanu e Akrari (22-16). Sul finale Ungureanu mette a segno il 24-17 e l’errore in ricezione di Piva decreta il 25-17 a favore delle ragazze di coach Marchiaro.

Terzo set – La Uyba in avvio è determinata e vola sul 3-6 con ben 4 punti messi a segno da Bracchi. Dall’altra parte della rete però Németh non ci sta e con Ungureanu trascina le compagne sul 11-9. La fase centrale del set si gioca punto a punto fino al 18 pari. Il muro di Cambi e l’attacco di Ungureanu valgono il 20-18 a favore delle piemontesi. A questo punto coach Velasco inizia a fare una serie di cambi che modificano per 4/6 la formazione fino a quel momento schierata sul campo. Sul 20-18 mette in campo wang su Bracchi per dare solidità alla seconda linea; sul 21-18 è la volta dell’ingresso di Piva su Giuliani, mentre sul 22-20 chiede un doppio cambio con l’ingresso di Valkova su Carletti e Frosini su Boldini. Tutto facile per le padrone di casa che chiudono 25-21 con un attacco vincente di Sorokaite.

Quarto set – Pinerolo parte subito con il turbo inserito e scappa sul 7-2. Grazie a qualche errore di troppo delle padrone di casa e agli spunti in attacco di Bracchi, la Uyba trova il -1 (12-11). Ancora un valzer di cambi nella metà campo bustocca con Valkova dentro u Carletti e Frosini su Boldini. Le piemontesi tengono strette le redini della partita e l’errore in battuta di Lualdi regala set e partita alla Wash4green (25-19).

Il tabellino

Wash4Green Pinerolo – UYBA Volley Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-19)

Wash4Green Pinerolo: Di Mario ne, Moro (L), Sorokaite 11, Cosi, Cambi 6, Polder 11, Bussoli, Storck 1, Camera ne, Nemeth 17, Akrari 12, Ungureanu 14. All.

UYBA Volley Busto A.: Simin, Zannoni (L), Ceasar ne, Piva 8, Carletti 13, Giuliani 3, Bracchi 20, Frosini 3, Lualdi 6, Sartori 7, Sobolska ne, Rojas ne, Valkova, Boldini 2. All. Velasco.

Arbitri: Canessa e Curto

Note. Pinerolo: ace 7, errori 7, muri 9. Uyba: ace 4, errori 14, muri 4. Durata set: 26′ 25′ 29 ’27. Spettatori: 1300