Uyba con l’emergenza centrali contro l’ambiziosa Vallefoglia

C’è una classifica da muovere, nonostante una formazione con qualche problema di infortuni. Domenica 5 novembre alla E-work Arena di Busto Arsizio arriva la ambiziosa Megabox Ondulati Savio Vallefoglia delle ex biancorosse Camilla Mingardi e Alice Degradi (si gioca dalle 17; apertura casse e cancelli ore 15.30). La formazione marchigiana, guidata da coach Andrea Pistola (ex Legnano), è attualmente a quota 7 in classifica ma arriva da due sconfitte contro Pinerolo e Chieri. Sarà quindi un’altra partita difficile per le biancorosse, contro una formazione costruita per conquistare un posto nei playoff e motivata a strappare tre punti importanti per la classifica.

Oltre al talento delle due ex Farfalle, la formazione marchigiana può contare su un roster di primo livello e dovrebbe presentarsi sul campo con il sestetto composto dall’olandese Dijkema al palleggio che nel marzo 2022 fu a un passo dal vestire la maglia della Uyba ma dovette rinunciare per il mancato nullaosta dalla sua formazione precedente, San Pietroburgo. Accanto alla regista orange in diagonale con Mingardi, ci sono Cecconello e Aleksic al centro, Degradi e Kosheleva in attacco con Panetoni nel ruolo di libero.

Qualche problema per la Uyba che non potrà ancora contare su Ceasar (ma si sapeva che il recupero sarebbe stato lungo) e soprattutto dovrà monitorare le condizioni delle centrali Sobolska e Rojas, la cui assenza significherebbe non avere alternative in panchina in quel ruolo.. Coach Velasco dovrebbe quindi schierare la formazione composta dalla regista Boldini, in diagonale con Carletti; Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco con Zannoni libero.

A presentare la partita di domenica è proprio coach Julio Velasco: «Quest’anno il campionato è molto difficile, le formazioni si sono rinforzate tutte e noi dobbiamo crescere tanto come squadra. Spero che contro Vallefoglia saremo più tranquille. Sapevamo che T’ara (Ceasar ndr) quando è arrivata aveva bisogno di un tempo lungo di recupero dall’infortunio e oltretutto ha avuto anche altri piccoli problemi. Il fatto che abbia iniziato ad allenarsi a ottobre è più di quanto si potesse sperare. Abbiamo invece un grosso problema al centro e rischiamo di non avere possibilità di cambio».

Sulle avversarie il coach argentino spiega: «Vallefoglia ha fatto una squadra per entrare nei playoff: hanno ingaggiato giocatrici di prima fascia, come Degradi e Mingardi. In questi giorni noi stiamo lavorando sul cambio palla, perché è uno dei fattori fondamentali. Bisogna trovare la scelta giusta e in quel modo arrivare a giocare con più tranquillità».

La centrale Benedetta Sartori conferma la grande voglia di tutta la formazione di conquistare punti: «Siamo un gruppo molto giovane con tante cose da migliorare e margine di crescita molto alto. Il muro-difesa non è andato benissimo rispetto a come facciamo in allenamento ma ci stiamo lavorando. Vallefoglia ha una diagonale composta da due giocatrici molto esperte (palleggiatore e opposto) e sono ben organizzate. Puntano a fare bene e noi dobbiamo cercare di mettere in campo al meglio quello che sappiamo fare».

UYBA Volley Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Velasco.

Savio Vallefoglia: 1 Provaroni (L2), 2 Degradi, 5 Viola, 6 Cecconello, 7 Panetoni (L), 8 Aleksic, 9 Mingardi, 10 Grosse Scharmann, 11 Mancini, 12 Giovannini, 14 Dijkema, 15 Kosheleva, 16 Gardini. All. Pistola.

Programma (6a giornata di andata)

Allianz Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4green Pinerolo; Uyba Volley Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara; Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991; Itas Trentino – Savino Del Bene Scandicci.

Classifica: Novara 15 (5 – 0); Conegliano 12 (4 – 0); Milano 11 (4 – 0); Scandicci 10 (3 – 2); Pinerolo 9 (3 – 2); Firenze 9 (3 – 2); Cuneo 7 (3 – 2); Vallefoglia 7 (2 – 3); Chieri 6 (2 – 2); Roma 5 (2 – 2); Casalmaggiore 4 (1 – 4); Bergamo 3 (1 – 4); BUSTO ARSIZIO 1 (0 – 5); Trentino 0 (0 – 5).