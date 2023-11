Uyba KO al quinto set con Cuneo ma si prende gli applausi dei tifosi

Dopo oltre 2 ore di gioco, termina 2-3 (25-22, 22-25, 22-25, 27-25, 12-15) la partita della e-work Arena tra le padrone di casa della Uyba Volly Busto Arsizio e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo. La prima dopo il clamoroso e indigeribile addio di Julio Velasco che ha lasciato al suo vice Cichello la patata bollente di gestire la squadra.

Anche per questo Lualdi e compagne sono scese in campo con determinazione e voglia di lasciare il segno: per questo la battaglia si è accesa subito tra due formazioni che hanno combattuto fino all’ultima palla, esaltando i tifosi presenti sugli spalti del palazzetto. E solo per qualche errore di troppo delle biancorosse il successo è andato alle piemontesi.

Top scorer nella metà biancorossa Martina Bracchi con 16 punti (58% positivo) e Benedetta Sartori (16 punti, 4 muri), bene anche Frosini con 14 punti (2 muri). Da sottolineare anche i 3 muri a testa di Lualdi e Carletti. Dall’altra parte della rete spiccano i 18 punti di Stigrot (61% positivo, 2 muri) e i 14 di Adelusi (17 punti, 1 ace, 1 muro). Ottima prova a muro per Sylves che mette a segno 6 dei 12 muri totalizzati dalle piemontesi.

Nonostante la sconfitta, Martina Bracchi è soddisfatta per la bella partita combattuta fino all’ultima palla: “Volevamo vincere ed è stata una partita molto combattuta. Sapevamo che sarebbe stata difficile. E’ stata stupenda, combattuta fino alla fine, con i suoi alti e bassi ma. cii siamo divertite. Loro sono state brave sa imporre il loro gioco in alcuni momenti. Ci sono stati alti e bassi che ci hanno comunque permesso di arrivare al quinto set. Siamo brave anche a cambiare perché ci dà stabilità e confonde la formazione avversaria. Il morale della squadra è alto perché vogliamo vincere. Vogliamo vincere perché quelle in campo siamo noi, a prescindere da chi è seduto in panchina”.

La partita

Cichello schiera il sestetto composto da Boldini in regia, in diagonale con Frosini; Lualdi e Sartori al centro, Bracchi e Carletti in attacco, Zannoni libero. – Frosini, Lualdi – Sartori, Bracchi – Carletti, Zannoni libero.

Primo set – La UYBA parte con determinazione grazie a Sartori, costringendo Bellano al time-out con un solido 5-1. Nonostante il recupero di Haak, Carletti, e Lualdi consolidano il vantaggio portando il punteggio a 25-20. Sartori e Frosini si distinguono con mosse decisive, mentre il muro della UYBA mostra solidità, chiudendo il set in modo convincente (25-22).

Secondo set – Bellano apporta cambiamenti con Stigrot in banda per Kubic e Adelusi in posto 2. Nonostante un avvio equilibrato, la UYBA, con Zannoni e una Lualdi ispirata, prende il comando con un vantaggio di 8-6. Sylves guida la rimonta di Cuneo, portandole al sorpasso con il muro del 10-11. Nonostante i sforzi di Boldini con un blocco per il 10-7, la UYBA commette un pasticcio regalando il 16-18 a Cuneo. Nonostante il time-out di Cichello, Stigrot e Cuneo mantengono il controllo, sigillando il set con un 22-25 grazie a un’azione decisiva di Signorile (22-25).

Terzo set – L’equilibrio caratterizza l’inizio (10-10), ma Bracchi e un errore di Adelusi consentono alla UYBA di ottenere il primo break (12-10, con Enweonwu ancora in campo in posto 2). Carletti mostra precisione (13-11), mentre Frosini mette a segno un blocco per il 14-11, costringendo Bellano a fermare il gioco. Nonostante un time-out richiamato da Cichello per gli errori delle biancorosse (14-13), Frosini ristabilisce il controllo con un pallonetto (15-13). Cuneo continua a lottare, con Signorile che supera a muro (15-16), Bracchi che pareggia (17-17) e successivamente si impone con autorità (19-18). Frosini conferma il vantaggio senza esitazioni (20-19, con l’ingresso di Giuliani per Carletti), ma Kubic spinge Cuneo a un recupero vincente (21-22), mentre Frosini attacca lungo (21-23, con time-out di Cichello). Nonostante un attacco sbagliato di Frosini (21-24), chiude il set con un servizio lungo (22-25).

Quarto set – Cichello riorganizza la formazione spostando Carletti in posizione 2 e schierando Bracchi, Giuliani e lui stesso in banda. Giuliani si distingue con attacchi e blocchi, contribuendo al vantaggio di 5-3, che porta a una pausa di Bellano dopo il punto del 9-6 di Giuliani (con l’ingresso di Scola al palleggio). Carletti conferma la leadership con un blocco a +4 (10-6), mentre Giuliani continua a segnare (11-7) e Sartori si dimostra imponente al centro (12-8). Nonostante un errore di Enweonwu per il 13-8, Bellano interrompe il gioco. Bracchi aggiunge il punto del 14-9, e Cichello apporta un doppio cambio con Valkova e Frosini. La UYBA mantiene il controllo del gioco con Frosini che sigla il 15-11, ma Adelusi riporta Cuneo più vicino (15-13). Sartori contribuisce al 17-14, chiudendo il doppio cambio. Nonostante un attacco sbagliato di Sartori per il 18-17 (con time-out di Cichello), si riscatta con il 19-17. Stigrot attacca fuori campo (20-18), e Lualdi si distingue a muro (21-19), ma Adelusi riporta Cuneo in parità sul 21 (time-out Cichello). Bracchi porta la UYBA avanti con la pipe del 23-22, ma Adelusi commette un errore di servizio (24-23). Tuttavia, Adelusi annulla subito il set-ball (24-24), e Carletti firma il 25-24. Stigrot pareggia (25-25), ma Bracchi spicca con il punto del 26-25. Nonostante Adelusi annulli ancora (26-26), Carletti trova il punto decisivo con un attacco vincente, chiudendo il set 27-25.

Quinto set – Bellano mantiene Scola al palleggio, mentre Cichello conserva la formazione del quarto parziale. Cuneo inizia con un vantaggio, grazie al muro di Sylves (1-3) e all’ace di Adelusi (1-4, con time-out di Cichello). Bracchi contribuisce con un cambiopalla (2-4), Lualdi sorprende con la fast (3-5), e Giuliani mostra continuità da posto 4 (4-6). Il muro di Sartori riavvicina la UYBA (5-6), ma un attacco sbagliato di Sartori porta Cuneo a un vantaggio di 5-8. Giuliani e Adelusi aggiungono punti (5-9, con time-out di Cichello). Sartori e Giuliani continuano a attaccare ampiamente (6-10), ma la UYBA commette errori, sembrando chiudere la partita. Tuttavia, l’ace di Giuliani riaccende la speranza (8-11), Bracchi ottiene un punto astuto (11-13), e Bellano ferma il gioco. Adelusi si distingue con il punto decisivo (11-14), mentre Bracchi annulla (12-14). Un’invasione della UYBA chiude il match con Cuneo vincitrice per 12-15.