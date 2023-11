Va deserta l’asta per la vendita dell’ex dispensario di via Luini a Varese

Fumata nera per la vendita dello stabile di proprietà di Ats Insubria in via Luini a Varese. L’ex dispensario, vuoto dal 2013 e messo in vendita nell’aprile del 2022 a un prezzo di 2 milioni, era stato messo all’asta nel gennaio scorso ma nessuno pare intenzionato all’acquisto.

Il prezzo dell’asta, per questo edificio di 4 piani totali più l’interrato, è di 1.384.000 euro. Il 29 settembre, termine ultimo, nessuna richiesta è stata depositata presso il notaio che si sta occupando della vendita.

Nessuna offerta nemmeno per le altre proprietà di Ats Insubria: il terreno edificabile di via della Valletta a Varese del valore di € 367.200,00; il terreno edificabile di via Passo Buole a Varese con un prezzo di € 180.000,00; l’appartamento oltre autorimessa in via Maspero n. 10 a Varese con una base di € 146.700,00.

Ora spetta ad Ats Insubria predisporre una nuova delibera per indire una nuova asta pubblica di vendita.