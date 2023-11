VajontS23, a Induno Olona va in scena uno spettacolo tratto dallo storico monologo di Marco Paolini

Sabato 11 novembre, alle 20.45, in Sala Bergamaschi a Induno Olona, l’assessorato all’Ambiente e protezione civile e quello alla Cultura del Comune hanno organizzato la messa in scena dello spettacolo “VajontS23”, lo storico monologo di Marco Paolini trasformato in una rappresentazione corale per i 60 anni dalla tragedia e che è stato messo in scena contemporaneamente in oltre 600 luoghi in Italia e nel mondo il 9 ottobre, data della tragica ricorrenza.

La lettura del testo, definito “azione corale di teatro civile” firmato da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, sarà letto da Stefania Cavallin, Serena Cortese, Margherita Dalla Bona, Graziano Mazzoni, Alessandro Ponti, Massimo Ponti e Simona Roversi.

L’ingresso è libero.

«Non appena ho letto la notizia della possibilità di portare lo spettacolo anche “in casa”, così come ha scritto Paolini nel suo messaggio di accompagnamento al testo teatrale ho sentito l’urgenza di portarlo anche nel nostro Comune», spiega l’assessore all’Ambiente e protezione civile di Induno Olona Monica Filpa – Questo testo non è solo doverosa memoria del passato, ma è un fortissimo monito per il presente; monito, come dice Paolini, “a non subire il destino di vittime, a scegliere di non affrontare la crisi climatica in solitudine, a ribellarsi al negazionismo, all’opportunismo dei piccoli passi che non cominciano mai”».

«La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate, da parte di persone attente, anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa saper apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. Si tratta di saper porre attenzione e saper governare, con lungimiranza, gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione, l’umanità e i suoi destini. L’augurio è che quindi questo spettacolo diventi davvero, come dichiarato da Paolini, “un’azione civile, un monito a non ignorare o sottovalutare i segnali e contemporaneamente uno stimolo a cambiare passo”».