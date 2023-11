Valore BF per la prima volta al Richmond Procurement Director Forum di Rimini: “Siamo pronti a sfide importanti”

Dal 15 al 17 novembre Valore BF, che da 37 anni accompagna le aziende nel processo di Digital Transformation, sarà presente per la prima volta al Richmond Procurement Director Forum di Rimini. Si tratta di un evento dedicato al mondo degli approvvigionamenti aziendali tra i più importanti a livello nazionale e mette in contatto la domanda di importanti aziende (da Stellantis a Whirlpool, per citarne due) e offerta, cioè i Buyers delle aziende italiane con professionisti in grado di offrire loro soluzioni in ambito procurement.

Per Valore BF parteciperanno Alessandro Vitale (foto) e Andrea Grassi, rispettivamente Operation e Sales Manager, ai quali abbiamo fatto qualche domanda.

È la prima volta che partecipate al Richmond Procurement di Rimini?

«Per la prima volta partecipiamo a questo evento. Per la nostra azienda è un motivo di soddisfazione perchè è un evento a carattere nazionale e a numero chiuso, al quale partecipano realtà di spicco del mercato italiano. È un evento molto ambito per realtà come la nostra» – risponde Andrea Grassi.

Come si colloca questo evento all’interno delle strategie future di Valore BF e quale obiettivo vi siete dati con la vostra partecipazione?

«L’obiettivo è quello di proporci ad un segmento di clienti corporate. Valore BF esce dalla propria dimensione più territoriale per abbracciarne una nazionale. Siamo pronti e strutturati per progetti importanti e con la partecipazione a questo evento vogliamo marcare il nostro cambio di passo».

Quanto è importante per voi la formazione in un settore in continua rivoluzione come quello dell’IT?

«In un settore come il nostro la formazione è fondamentale e diventa parte integrante del lavoro. Spesso si pensa soltanto alle classiche sessioni frontali, organizzate con i nostri partner, per aggiornare i team tecnici e commerciali, ma dobbiamo andare oltre. La vera innovazione deve venire da dentro. Per noi la formazione passa anche dalla partecipazione a eventi e workshop per trovare soluzioni da implementare in qualsiasi ambito aziendale. E’ un processo di aggiornamento continuo a 360 gradi e che riguarda tutti. Negli ultimi due anni ad esempio abbiamo prestato particolare attenzione all’intelligenza artificiale e abbiamo integrato alcune soluzioni nei nostri processi interni».

Quali sono i servizi su cui puntate e che presenterete all’evento?

«Infrastruttura IT, Cyber security e connettività, che commercializziamo con il nostro brand BFAST. La nostra mission è proporre alle aziende soluzioni ICT personalizzate e all’avanguardia che gestiamo in modo proattivo. Qualità e attenzione alla relazione sono le caratteristiche su cui si basa il nostro approccio al mercato».