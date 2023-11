Varese al lavoro: prossimo avversario il Derthona

Il pareggio di Sanremo è stato un’altra occasione persa per il Città di Varese, che ha visto sfumare all’ultimo la vittoria, che sarebbe stata la prima lontano dal “Franco Ossola”. E invece i biancorossi si sono dovuti accontentare di un solo punto.

SFIDA AI LEONI

Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Corrado Cotta sarà domenica 26 novembre (ore 14.30) in casa contro il Derthona. I leoni piemontesi, dopo un inizio campionato molto buono, hanno subito un rallentamento e non vincono da sei giornate, dal 3-2 nella sentita sfida contro la Vogherese del 15 ottobre. Nell’ultima giornata la squadra di Tortona è stata sconfitta 1-0 in casa dell’Asti sbagliando la bellezza di due calci di rigore. A guidare la difesa piemontese c’è Alessandro “Lillo” Rossi, l’anno scorso in biancorosso.

BERNACCHI SQUALIFICATO

In casa varesina invece non ci sarà il difensore Davide Bernacchi, espulso e squalificato per una giornata, ma contestualmente tornerà a disposizione Stefano Molinari, che ha smaltito il guaio muscolare. Verso il rientro anche il centrocampista Mattia Perissinotto, che ha un ultimo esame di controllo prima dell’ok, e si è rivisto al lavoro anche Federico Zazzi, che ha ripreso il lavoro – per ora solo fisico -sul campo dopo l’operazione al ginocchio. In forse il difensore Paolo Pisan che ha un ginocchio gonfio dopo la gara di Sanremo e sarà da valutare.

MERCATO ALLE PORTE

Intanto si avvicina la finestra di mercato invernale dei dilettanti che inizierà il 1 dicembre. In casa biancorossa il primo input sarà di sfoltire un po’ la rosa. Giocatori ai margini della rosa come Edoardo Monza e Lorenzo Bregasi potrebbero partire e chissà anche qualcun altro possa dire “arrivederci”. In entrata per ora non ci sono voci ma non è detto che il direttore sportivo Davide Raineri non possa mettere a segno qualche colpo d’occasione. Al vaglio anche qualche nome di portiere classe 2005.