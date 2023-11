Varese assegna alla prof Francesca Rovera la Martinella del Broletto: “Dedico il premio alle mie donne”

La più alta onorificenza della città di Varese andrà alla professoressa Francesca Rovera, la responsabile della Breast Unit dell’azienda ospedaliera Sette Laghi di Varese.

( nella foto sopra insieme ad Adele Patrini dell’associazione Caos)

La “Martinella del Broletto” va a premiare l’impegno del chirurgo e della professoressa e direttrice del Centro di ricerche in Senologia dell’Università degli Studi dell’Insubria che da anni è un punto di riferimento per le donne di Varese ma non solo.

La sua continua azione di divulgazione nel campo della prevenzione e l’impegno quotidiano in ospedale, oltre che sul territorio, hanno contribuito a far crescere una cultura della salute che punta a intercettare in fase precoce i tumori, elevando fino a oltre il 90% le possibilità di guarigione. Ed è proprio alle sue pazienti che la professoresa Rovera dedica il premio: « Questa onorificenza mi onora e mi commuove. Voglio dedicarla a tutte le pazienti che hanno combattuto o stanno combattendo la battaglia del tumore alla mammella. Sono donne a cui mi sento molto legata e che non abbandonerò mai. Nel mio piccolo cerco di portare insieme a loro il fardello per alleggerirle e per rendere questo percorso tortuoso un po’ meno pensate»

La cerimonia di consegna della Martinella del Broletto si terrà domenica 3 dicembre alle ore 11.30 in Salone Estense.

Lo scorso anno, l’onorificenza varesina venne assegnata ai volontari del centro vaccinale della Schiranna durante l’emergenza Covid.