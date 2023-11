Varese celebra la giornata nazionale degli alberi con una settimana di iniziative

Domani martedì 21 novembre, nella ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi, Varese dà il via a diverse iniziative che proseguiranno per tutta la settimana. Si parte con l’evento simbolico di messa a dimora delle prime magnolie nell’area del piano Stazioni. Un doppio appuntamento tutto dedicato a bambini e bambine delle scuole cittadine: alle 9.30 con le scuole dell’infanzia in piazza Biroldi e a seguire alle 10 in piazzale Trieste con le scuole primarie.

Un evento che darà poi il via alle operazioni vere e proprie di piantumazione delle circa 100 magnolie previste nell’area, che richiedono lavorazioni più complesse e pertanto proseguiranno gradualmente nei giorni successivi, con l’obiettivo di creare un polmone verde nell’area riqualificata del comparto stazioni.

Gli appuntamenti continueranno giovedì 23 novembre alle 21 in Salone Estense, con un incontro sul ruolo del verde nella creazione di città del benessere e della salute. Venerdì 24 novembre, sempre alle 21, ma in Sala Montanari, si terrà un dibattito sul tema “Il futuro mette radici. Le variazioni climatiche”. Infine, sabato 25 novembre, a partire dalle 10, in Salone Estense, si parlerà delle “Trasformazioni della biodiversità nelle città. Un viaggio dalla storia alle nuove visioni future”.