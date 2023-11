Varese è la prima provincia in Lombardia con cartografia per i trasporti eccezionali

Con la validazione da parte dell’ultimo Comune varesino, la Provincia di Varese è ufficialmente la prima provincia lombarda a disporre di cartografie complete relative ai percorsi transitabili dalle 14 tipologie di Trasporti Eccezionali periodici, non solo relativamente alla rete viaria di competenza dell’ente Provincia, ma anche delle strade comunali.

Questo significativo passo avanti semplifica notevolmente le operazioni di rilascio dei provvedimenti, offrendo vantaggi sia alla Provincia, che è chiamata a rilasciare le autorizzazioni, sia per i trasportatori che ora possono facilmente verificare i percorsi da effettuare grazie a un’unica fonte cartografica affidabile, il tutto volto alla semplificazione degli iter e alla loro velocizzazione.

Non è solo una questione burocratica. La cartografia è infatti uno strumento fondamentale per contribuire ai trasporti complessi, che richiedono particolari precauzioni per evitare danneggiamenti di prodotti o proprietà lungo la strada o rischi ancora peggiori sul fronte della sicurezza (come accadde ad esempio nell’incidente tra treno e camion nel Canavese, nel 2018)

La nuova cartografia è il prodotto di una collaborazione solida della Provincia con Regione Lombardia e con i Comuni della provincia. “Negli ultimi quattro anni, abbiamo condotto 37 incontri, sia in presenza che da remoto, che hanno contribuito in modo significativo alla buona riuscita di questa iniziativa. Desideriamo ringraziare tutti i 136 Comuni coinvolti, Regione Lombardia ed ARIA Spa, per la costante collaborazione fornita nel corso di questo progetto”.

La Provincia di Varese resta impegnata a migliorare costantemente i servizi e le risorse a disposizione dei suoi cittadini e delle imprese locali e la disponibilità delle cartografie dei percorsi dei trasporti eccezionali rappresenta, insieme al costante lavoro di ispezione di ponti e viadotti, un importante passo avanti in questa direzione.