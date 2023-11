Varese, i nuovi vertici della Fondazione Molina a colloquio con sindaco e prevosto

La città, attraverso i suoi rappresentati civili e religiosi, ha incontrato i vertici del “Molina”. Ieri – venerdì 10 novembre – il sindaco Davide Galimberti e il prevosto, monsignor Luigi Panighetti, hanno incontrato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Paolo e Tito Molina Onlus.

Galimberti e monsignor Panighetti sono stati accompagnati dall’assessore Roberto Molinari e dal consigliere Guido Bonoldi: il “Molina” era invece rappresentato sia dal presidente Carlo Maria Castelletti sia dai consiglieri Elisabetta Brusa, Michele Graglia, Silvia Nanni e Valerio Zanolla.

Sul tavolo il prossimo quinquennio e gli obiettivi, idee e programmi per il futuro della struttura che ha sede in viale Borri. Tra i temi emersi quello della massima cura per gli ospiti con una particolare attenzione all’organizzazione e, su impulso del sindaco, quello di avviare meccanismi di innovazione nella cura ed assistenza.

Un altro obiettivo condiviso è stato poi quello del personale e dell’importanza di curare un clima organizzativo nel quale tutti gli operatori così come gli ospiti ed i loro familiari si possano sentire in famiglia”. Un altro tema emerso e molto sentito, è stato quello di continuare con il lavoro già condotto negli ultimi anni di avvicinamento della fondazione all’intera città.

«È stato un incontro molto importante in cui sono stati condivisi obiettivi e sinergie da portare avanti nei prossimi anni – hanno detto Galimberti e Panighetti – La Fondazione Molina è un patrimonio della città e un istituto che ogni giorno si prende cura dei nostri anziani e svolge una funzione essenziale per l’intera comunità. Deve diventare sempre più una famiglia che accoglie ospiti e famigliari, facendoli sentire come a casa. È importante dunque partire subito con un lavoro condiviso tra istituzioni e nuovo cda nell’interesse dell’intera città».