Varese, la provincia dei siti Unesco. A Glocal il racconto del nostro territorio, patrimonio dell’Umanità

La provincia di Varese e il suo patrimonio di storia, bellezza e cultura concentrato in quattro siti che l’Unesco ha voluto tutelare e valorizzare come opportunità di sviluppo, conoscenza e di educazione alla Pace in un momento di grandi incertezze e conflitti.

Giovedì 8 novembre, la dodicesima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale organizzato da VareseNews, darà spazio ai siti Unesco presenti in provincia di Varese, con un incontro a più voci in programma alle Ville Ponti di Varese alle 18. (clicca qui per le indicazioni stradali).

Parteciperanno Francesca Caruso (Assessore alla Cultura Regione Lombardia), Enzo Laforgia (Assessore alla Cultura Comune di Varese), Paolo Sartorio (presidente della Comunità Montana del Piambello e capofila progetto Interreg dedicato), Paolo Mazzucchelli (Presidente di Alfa Srl), Elena Castiglioni (Operatore culturale e fondatrice Archeologistics), Antea Franceschin (guida ambientale). Presenta e modera l’incontro Marco Giovannelli , direttore Varesenews.

Verranno proiettati alcuni video inediti dedicati ai siti Unesco in provincia di Varese: il Sacro Monte, l’area di Castelseprio-Torba, l’Isolino Virginia e il Monte San Giorgio.

Al termine dell’incontro verrà proiettato un video sul lago di Varese in concorso per il Premio Agostini.

L’evento è ad ingresso gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto.

