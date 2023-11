Varese School Cup, il Dalla Chiesa di Sesto svetta a Gavirate

Terzo concentramento eliminatori per la Varese School Cup: alla palestra di via dei Gelsomini a Gavirate, fa festa l’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende che vince il minitorneo a quattro squadre ed è già certo di passare il turno.

La formazione sestese si impone in una finale tiratissima sui padroni di casa dello Stein di Gavirate: solo tre punti di differenza tra le due squadre alla sirena finale, il Dalla Chiesa che la spunta per 38-35.

Le due finaliste avevano in precedenza avuto la meglio sulle due scuole luinesi: il Liceo Sereni, all’esordio nella VSC, ha perso nettamente la semifinale con lo Stein (63-45) ma si è rifatto nella finale per il terzo posto prevalendo nel derby cittadino sull’ISIS Volontè per 49-33. Eppure il Volonté aveva sfiorato la finale perdendo solo 44-38 con il Dalla Chiesa nel primo match di giornata.

Nel complesso è stata un’altra grande mattinata di sport nella palestra dell’Istituto Edith Stein. La NCAA varesina si è dimostrata un tripudio di energia anche al suo terzo appuntamento: spalti gremiti e scuole decisive nel dare la carica ai compagni e alle compagne in campo. Spettacolo da Serie A durante i timeout con le dance crew e in campo regna la consueta lealtà che ha contraddistinto anche i primi appuntamenti della

Varese School Cup 2023-2024.

Nella gara del tiro da tre punti a vincere è Turconi dell’ISIS Volontè, con un eccellente 12 su 15 nelle triple. Giovedì si scende in campo al Pala Gasparotto di Malnate per il penultimo appuntamento di questa prima fase.

I RISULTATI

Dalla Chiesa – ISIS Volontè 44-38

Edith Stein – Liceo Sereni 63-45

ISIS Volontè – Liceo Sereni 33-49

Edith Stein – Dalla Chiesa 35-38