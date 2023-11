Varese sesta all’Eurocup di basket sordi: “Messe le basi per il futuro”

Esperienza importante a livello europeo per la Bper Banca GS Ens Varese, la squadra di basket composta da giocatori sordi protagonista negli ultimi anni in Italia e per questo ammessa alla fase finale dell’Eurocup 2023 disputata a Bursa, in Turnchia.

I biancorossi hanno concluso al sesto posto l’avventura di quella che è la “Coppa dei Campioni” per il basket sordi, non senza un pizzico di rammarico. Varese infatti ha perso per un grave infortunio il play spagnolo Julen Ugarte alla vigilia del torneo ed è stata eliminata dal girone di qualificazione con tre sconfitte di misura.

La Bper Bancha è stata battuta 83-75 da Vilnius dopo un’ottima prova, contro una formazione composta dai giocatori della nazionale lituana, poi ha ceduto al fotofinish sia contro Patrasso (82-81) sia contro i padroni di casa del Bursa (77-74).

«Purtroppo i risultati ci hanno penalizzato, ma noi ci siamo presentati con una squadra giovanissima (6 giocatori sotto i 21 anni) e molti erano alla loro prima esperienza. Inoltre abbiamo giocato senza playmaker visto che Julen si è infortunato il giorno prima della partenza – racconta Cristian Gnodi, coach e presidente dell’Ens Varese – Tutto sommato siamo soddisfatti della squadra e abbiamo già messo le basi per il futuro e per la prossima Eurocup che giocheremo in casa».

Nella cerimonia di chiusura dell’evento di Bursa infatti è stato effettuato il passaggio di consegne con la Città Giardino: nel 2024 infatti tra il 13 e il 16 novembre, l’Eurocup si disputerà proprio a Varese e il GS Ens sta lavorando fin d’ora per un’edizione di alto profilo.