Vasi Comunicanti 2023: quattro nuovi racconti di frontiera con Karakorum Teatro a Varese

Quattro autori hanno abitato nei paesi di Saltrio e Clivio, in Italia, e di Besazio e Meride, in Canton Ticino. Ne sono nati quattro nuovi racconti, nati dall’incontro con le comunità che quel confine lo abitano e lo vivono

Per il quinto anno, il progetto Vasi Comunicanti di Karakorum Teatro in collaborazione con La Confraternita del Chianti, ha esplorato il nostro territorio al di qua e al di là della linea di confine, incontrando gente, raccogliendo storie, ricordi e aneddoti che sono diventati dei racconti.

Quest’anno, nel mese di maggio, quattro autori hanno abitato nei paesi di Saltrio e Clivio, in Italia, e di Besazio e Meride, in Canton Ticino. Ne sono nati quattro nuovi racconti, nati dall’incontro con le comunità che quel confine lo abitano e lo vivono, e si contaminano e trovano ogni giorno nuovi equilibri, secondo il principio dei vasi comunicanti. Sono racconti che parlano di amore, di coraggio, di guerra, di contrabbando e di amicizia.

Racconti che nascono dalla memoria personale e che il progetto restituisce alla memoria collettiva.

Questi racconti sono stati cuciti insieme per creare uno spettacolo, che andrà in scena il 10 e 11 novembre alle 21.00 a Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

I RACCONTI

La brigata chierichetti

Ambientata a Saltrio (I) – Di e con Stefano Beghi

Scisto bituminoso

Ambientata a Meride (CH) – Di Allegra de Mandato, con Alice Pavan

XY Besazio

Ambientata a Besazio (CH) – Di Angela Demattè, con Susanna Miotto

Le quattro grandi inaugurazioni del Monumento ai Caduti di Clivio

Ambientata a Clivio (I) – Di Chiara Boscaro, con Emanuele Arrigazzi

CREDITI

Testi di Stefano Beghi, Chiara Boscaro, Allegra De Mandato, Angela Demattè

Con Emanuele Arrigazzi, Stefano Beghi, Susanna Miotto, Alice Pavan

Adattamento Marco Di Stefano

Progetto “Vasi Comunicanti, porta in scena la frontiera” sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana, all’interno del bando BOARDING PASS PLUS 2022/2023, dalla Fondazione Maletti e dai Comuni di Mendrisio, Saltrio e Clivio.

INFO > www.spazioyak.it

Per acquistare i biglietti per VENERDÌ 10 NOVEMBRE > https://www.mailticket.it/evento/39697/vasi-comunicanti

Per acquistare i biglietti per SABATO 11 NOVEMBRE > https://www.mailticket.it/evento/39698/vasi-comunicanti

Per acquistare l’abbonamento 3 spettacoli > https://www.mailticket.it/abbonamenti/7E37/stagione-teatrale-spazio-yak

BIGLIETTO ONLINE:

Intero: 12€ + prevendita

Ridotto (allievi Yak School, under 25, over 65): 8€ + prevendita

Ridotto under 25 (solo venerdì): 6€ + prevendita

BIGLIETTO IN CASSA

Intero: 14€

Ridotto: 10€

Ridotto under 25 (solo venerdì): 6€

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI (ACQUISTABILE SOLO ONLINE):

Intero: 30€ + prevendita

Ridotto (allievi Yak School, under 25, over 65): 20€ + prevendita