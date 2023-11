Vedano Olona: un manifesto e uno striscione per dire no alla violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Vedano Olona ha promosso due iniziative di sensibilizzazione su un tema dolorosamente attuale, come dimostra la terribile vicenda di Giulia Cecchettin.

La prima iniziativa è un manifesto appositamente realizzato che sarà esposto nelle vie di Vedano Olona e affisso alle bacheche comunali. Un manifesto che vuole essere un tributo a tutte le donne vittime di violenza, ricordando una per una tutte 1 le donne uccise nel 2023, fino al 1° novembre.

La seconda iniziativa è uno striscione di un metro per tre che sarà donato agli studenti dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico. Gli studenti, che hanno già partecipato a iniziative analoghe in occasione della Giornata Scarpette Rosse, produrranno materiale da esporre nel cortile della scuola, insieme ad installazioni dedicate al tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Lo striscione realizzato sarà esposto all’esterno della scuola primaria di secondo grado.