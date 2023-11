Venerdì 8 dicembre i mercatini di Natale a Mornago: nelle bancarelle anche i celebri “montonatini”

Dolci, bancarelle, cioccolata calda e clima natalizio: tutto questo ai mercatini di Natale a Mornago, che quest’anno celebrano la ventiseiesima edizione. Venerdì 8 dicembre in Piazza Libertà saranno presenti tutta la giornata le bancarelle dove si potranno gustare dolci tipici, acquistare alcuni pensieri per i propri cari, ma non solo.

Nonostante sia un piccolo paese nella provincia di Varese, Mornago riesce sempre ad attirare molte persone con i suoi mercatini, soprattutto anche per i famosi biscottini di una frazione del paese, i cosiddetti Montonatini.

Dal 2010, infatti, il Montonatino è il biscotto simbolo di Montonate che viene realizzato con farina, noci, burro, mirtilli essiccati, zucchero semolato, tuorlo d’uovo e aromi naturali. Si possono trovare sulle bancarelle dei mercatini di Mornago, e sono spesso sulle tavole di tutti i montonatesi durante il periodo natalizio. Oltre ai dolcetti si possono assaggiare anche prodotti tipici salati e gustarsi una buona cioccolata calda.

In occasione della manifestazione, come tutti gli anni, alcune strade verranno chiuse. L’amministrazione infatti ha emesso una delibera che prevede la chiusura delle strade di Piazza Libertà e alcune delle vie adiacenti. Qui gli orari e le vie che saranno chiuse: venerdì 8 dicembre dalle 06:30 alle 18:30 è prevista la chiusura al traffico veicolare, senza alcuna eccezione delle seguenti vie: Via Scesa, Via Marconi, Via Pisacane e Via Italia.

Quali sono gli altri provvedimenti? Sarà previsto divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle aree di parcheggio di Via Sciesa e Piazza Libertà. Ulteriore divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata è previsto anche su entrambi i lati delle Vie Italia, Roma, De Amicis e A. Volta per tutta la durata della manifestazione.