Venerdì pomeriggio a Caronno Varesino i funerali di Dante

Si terranno domani, venerdì 10 novembre, i funerali del piccolo Dante Mercanti il ragazzino di 14 anni morto tragicamente durante alcuni lavori in campagna mentre era in compagnia di suo padre.

Le esequie avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Caronno Varesino alle ore 15, una scelta fatta per permettere ai compagni di scuola di dare l’ultimo saluto al loro amico. Dante frequentava il Keynes di Gazzada Schianno che nei giorni scorsi ha pubblicato un messaggio sul sito della scuola: “Il Keynes in lutto per la scomparsa di Dante. Quando una giovane vita viene spezzata da una disgrazia improvvisa, il dolore è immenso, si crea un vuoto profondo nelle persone vicine e l’esistenza dei familiari, dei compagni e degli amici resta per sempre segnata. In questo tragico momento, la nostra Comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia di Dante”.

L’incidente è avvenuto il 2 novembre ma la Procura ha disposto l’autopsia: ora è arrivato il nullaosta e quindi la comunità potrà dare l’estremo saluto a Dante. Il commissario prefettizio del comune di Caronno Varesino, dottor De Fanti ha stabilito un giorno di lutto cittadino. Nel giorno del commiato ogni ufficio pubblico del paese avrà le bandiere e mezz’asta; un minuto di silenzio; e il divieto di ogni attività in contrasto col carattere luttuoso della ricorrenza in concomitanza con le esequie.